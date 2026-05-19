ВОЗ рассматривает применение экспериментальных вакцин от Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает применение экспериментальных вакцин от лихорадки Эбола в Конго. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«На международном уровне мы изучаем, какие вакцины или методы лечения являются перспективными и могут ли какие-либо из них быть полезны в борьбе с этой вспышкой», — сказала представитель ВОЗ в Конго Анн Ансия.

Она также выразила сомнения в том, что со вспышкой заболевания удастся справиться в течение двух месяцев.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения Эболы. Он уточнил, что впервые объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения заболевания в Демократической республике Конго и Уганде.

Гебрейесус добавил, что на данный момент зафиксировано более 500 случаев подозрения на Эболу и более 130 летальных случаев. 30 случаев заражения подтверждены на севере республики Конго, два подтверждены в Уганде. Среди заразившихся есть гражданин США, его перевезли на лечение в Германию.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

 
