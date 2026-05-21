Стало известно о состоянии подростков, пострадавших при обвале балкона в Севастополе

Развожаев: десять подростков, пострадавших при обвале балкона, остаются в больнице

Глава города Севастополя Михаил Развожаев рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обрушении балкона в одной из школ. Подробности он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Десять подростков, пострадавших вчера при обрушении балкона в школе №13, остаются в больнице», — написал он.

Шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Одна девушка приехала в больницу сама, она находится под наблюдением врачей.

По данным Развожаева, еще трое пострадавших — девушка и двое парней, находятся в тяжелом состоянии. Наиболее сложная ситуация с одним из молодых людей, прямо сейчас врачи борются за его жизнь.

Инцидент с обрушением балкона произошел утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя. По данным Следственного комитета, выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обрушился. В ведомстве уточнили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году. Позже появились кадры инцидента.

