Момент обрушения балкона в школе Севастополя попал на видео

На видео попал момент обрушения балкона в одной из школ Крыма. Кадры опубликовал Telegram-канал «КП Севастополь».

На записи видно, как школьники выходят один за другим на балкон. Через считанные секунды он, не выдержав нагрузки, падает вместе с детьми. Авторы канала отметили, что элемент здания изначально не предназначался для нагрузки, однако его переделали под балкон и долгие годы использовали в этом качестве. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Следствию предстоит установить, были ли допущены ошибки на этапе ремонта, проектирования или эксплуатации объекта.

Инцидент с обрушением балкона произошел утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя. По данным Следственного комитета, выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обрушился. В ведомстве уточнили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, пострадали девять учеников. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии, еще шесть находятся в состоянии средней степени тяжести. Глава региона уточнил, что все пострадавшие — выпускники школы 17 лет, среди них шесть юношей и три девушки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Ранее сообщалось, что выдающийся молодой спортсмен оказался на рухнувшем балконе школы в Севастополе.

 
