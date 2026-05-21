В МЧС рассказали о погибших и пострадавших при взрыве газа в Лобне

В Лобне два человека погибли, трое пострадали при взрыве газа в жилом доме

Два человека погибли в результате взрыва газа и пожара в подмосковном городе Лобня, трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В результате пожара пострадало 5 человек (из них 2 ребенка), из них погибло 2 человека (детей нет), эвакуировано 15 человек (из них 3 детей)», — говорится в сообщении МЧС.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировано.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне при пожаре в доме №8 на улице Калинина погибли два человека — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Среди пострадавших две девочки 11 лет и трех лет. Их доставили в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения.

8 мая четыре человека пострадали при взрыве газа и последующем пожаре в Чеченской Республике.

Ранее женщина погибла после удара БПЛА по частному дому в Химках.