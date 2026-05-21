Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В МЧС рассказали о погибших и пострадавших при взрыве газа в Лобне

В Лобне два человека погибли, трое пострадали при взрыве газа в жилом доме
Прокуратура Московской области

Два человека погибли в результате взрыва газа и пожара в подмосковном городе Лобня, трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В результате пожара пострадало 5 человек (из них 2 ребенка), из них погибло 2 человека (детей нет), эвакуировано 15 человек (из них 3 детей)», — говорится в сообщении МЧС.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Возгорание ликвидировано.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне при пожаре в доме №8 на улице Калинина погибли два человека — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Среди пострадавших две девочки 11 лет и трех лет. Их доставили в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения.

8 мая четыре человека пострадали при взрыве газа и последующем пожаре в Чеченской Республике.

Ранее женщина погибла после удара БПЛА по частному дому в Химках.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!