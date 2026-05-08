В Чечне четыре человека пострадали при взрыве газа

В Чечне произошел взрыв газа — пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ЧП произошло на улице Ибрагимова, после взрыва последовало возгорание. Пожар ликвидировали на площади в 100 квадратных метров, а пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение», — говорится в посте.

Других подробностей не приводится. Ведомства на момент публикации не прокомментировали данные о случившемся.

До этого в Малоярославце начали разбор завалов в общежитии, поврежденном взрывом бытового газа. Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов рассказал, что сотрудники МЧС вместе с местными жителями эвакуируют уцелевшие ценные вещи из комнат поврежденного здания. По данным Следственного Управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Калужской области, взрыв с последующим возгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Им оказали медицинскую помощь.

СУ СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе.

Ранее в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда из-за атаки ВСУ.

 
