Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Лобне

Губернатор Воробьев сообщил о гибели мужчины и женщины при пожаре в Лобне

В Лобне при пожаре в доме №8 на улице Калинина погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, жертвами пожара стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Воробьев выразил соболезнования их родственникам и близким.

Также при пожаре пострадали две девочки — 11 лет и трех лет. Детей доставили в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей. Губернатор сообщил, что в ближайшее время девочек планируют перевести в центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

Воробьев также поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами, которые выясняют причины пожара.

