Воробьев сообщил о погибшей после атаки беспилотника в Химках

В Химках женщина погибла после попадания беспилотника в частный дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, атака на столичный регион началась около трех часов ночи. В микрорайоне Старбеево в Химках беспилотник попал в частный дом, в результате чего погибла женщина. Еще один человек оказался под завалами. На месте работают спасатели и оперативные службы.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор также сообщил, что в Мытищах два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в Истре пострадали трое мужчин и одна женщина.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за сутки силы ПВО сбили более 120 дронов, пытавшихся атаковать город. Он добавлял, что 12 человек ранены в результате попадания БПЛА в столице.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения.