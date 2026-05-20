Семью врача из США, заразившегося Эболой в Конго, доставят в берлинскую клинику Charite

Члены семьи гражданина США, заразившегося вирусом Эбола в Демократической Республике Конго, доставят в клинику Charite в Берлине. Об этом сообщает портал rbb24 со ссылкой на Минздрав Германии.

В клинику доставят супругу и трех детей зараженного. Ранее они также находились в ДР Конго. Все четверо будут помещены в изоляционное отделение.

Накануне сообщалось, что миссионер-американец Питер Стаффорд по просьбе властей США будет лечиться в берлинской клинике Charite.

До этого врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно 17 мая. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

