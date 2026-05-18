Вирусолог оценил опасность Эболы для россиян

ВОЗ объявила режим ЧС в области общественного здравоохранения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Речь идет о действительно очень опасном заболевании с высокой летальностью, причем нельзя исключать риск завозных случаев в России, отметил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что жителям, желающим посетить опасные регионы, важно обязательно сначала вакцинироваться.

Особенно сильно Эбола продемонстрировала свою опасность во время эпидемии в Африке, когда в 2014-2015 годах количество заразившихся там достигло 20 тыс. человек, а летальность была на уровне 40-80%, напомнил вирусолог. По его словам, такая высокая летальность объясняется как свойством вируса, так и качеством медпомощи – при заражении важно оперативно начать хорошее лечение.

«Когда у человека появились симптомы заболевания, нужно вводить солевые растворы, потому что идет быстрое обезвоживание организма, – пояснил Альтштейн. – Специфических лекарств нет, но человек должен быть в хороших медицинских условиях, необходимо поддерживать работу сердца. Введение солевых растворов уменьшает вероятность гибели больного».

Так как многие россияне работают в Африке и контактируют с опасными регионами, поэтому исключать риски завоза заболевания в РФ нельзя, однако Роспотребнадзор такие риски учитывает и наблюдает за всеми гражданами, прибывающими из таких стран, подчеркнул врач. Кроме того, он отметил, что условия в конкретной стране определяют распространение вируса.

«Условия санитарии и гигиены, которые приняты в цивилизованных странах, в том числе в России, позволяют думать, что эта болезнь не будет распространяться, – пояснил вирусолог. – Все-таки для серьезного распространения нужны большие прорехи в санитарии и гигиене».

Он призвал россиян, желающих посетить опасные страны, привиться – если человек вакцинирован, то вероятность заражения будет невысокая. Вакцину разработали, в том числе, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, напомнил Альтштейн.

Напомним, об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно накануне. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Организация рекомендовала немедленно изолировать зараженных, отслеживать контакты, ввести ограничения на внутренние поездки и запретить международные перемещения контактировавших с больными в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что Россия отправит экспертов в Уганду для борьбы с Эболой.