Аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов

Росавиация: в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и отправку самолетов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково возобновил обслуживание рейсов на прилет и вылет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 17:22 мск.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Утром 20 мая Росавиация сообщила, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Причиной послужило введение временных ограничений на использование воздушного пространства. Домодедово возобновило работу в штатном режиме примерно в 16:31 мск.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, в том числе при изменении погодных условий и атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили 273 украинских дрона. Часть целей ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Налеты отразили в столичном регионе, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане и 15 областях. Среди них — Тульская, Воронежская, Смоленская, Калужская, Брянская, Орловская, Ростовская, Курская, Ленинградская, Тверская, Нижегородская, Белгородская, Волгоградская, Липецкая и Новгородская.

Ранее украинский БПЛА упал на территории аэропорта Шереметьево.

 
