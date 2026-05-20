В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

Утром 20 мая Росавиация сообщала, что Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

В ночь на 17 мая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву стала самой масштабной за более чем год. Силы ПВО сбили 81 дрон только с полуночи, а за сутки — свыше 120. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что массированная атака свидетельствует о крайней стадии агонии Киева, а мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за провалы на фронте. Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Шереметьево упал беспилотник.

 
