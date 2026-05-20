На Байкале лодка с туристами могла перевернуться из-за перепутавшего педали капитана

Лодка, двигавшаяся с туристами по Байкалу, могла опрокинуться из-за действий капитана. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина двигался по ледяному покрову реки, но в какой-то момент решил сойти на воду. Это должно было произойти мягко, но капитан якобы случайно перепутал педали и вместо того, чтобы остановиться, прибавил скорости.

«В результате на месте обрыва льда судно потеряло устойчивость, накренилось, после чего катер вылетел с кромки и перевернулся», – сообщается в публикации.

Судно с 18 людьми на борту опрокинулось во время прогулки по озеру накануне. Спасти удалось только 13 человек, среди них был ребенок. Одна пострадавшая получила рваную рану ноги.

По данным СМИ, изначально в программу тура не входило путешествие по Байкалу, но его организовали якобы за дополнительную плату. Известно, что на пассажирах не были надеты специальные жилеты, которые являются одним из требований безопасности.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пассажиров с опрокинувшегося катера на Байкале.