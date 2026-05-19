В минздраве рассказали о состоянии пассажиров с опрокинувшегося катера на Байкале

Врачи осмотрели спасенных после опрокидывания аэролодки на Байкале, госпитализация им не понадобиласб. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Бурятии.

Отмечается, что состояние всех 10 пациентов оценивается как удовлетворительное.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Следственный комитет России в связи с происшествием возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Якутии спасатели МЧС РФ эвакуировали людей, застрявших во льдах на реке Лене.

Ранее перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале.