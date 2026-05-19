Экскурсия на Байкал, обернувшаяся трагедией, не входила в программу тура

Экскурсия на Байкал, которая обернулась для туристов трагедией, изначально не входила в программу тура. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Изначально в программу тура за 65 тысяч рублей входило посещение Китая и Монголии, однако в последний день отдыхающим предложили за доплату в 10 тысяч рублей посетить еще и Байкал.

При этом о проведении этой дополнительной экскурсии туроператор «Кристур» договорился с другой компанией, оказывающей аналогичные услуги — «Кристальный Байкал». В отзывах на турфирму кто-то отметил, что компания и раньше пренебрегала правилами безопасности.

Инцидент произошел 18 мая на Байкале — перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 метрах от местности Черепаха. Пять человек не выжили, одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

