Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сын жертвы трагического тура на Байкал раскрыл подробности происшествия

Сын жертвы ЧП на Байкале сообщил, что в программе тура не было катания на лодке
Telegram-канал Baza

В программе трагической экскурсии на Байкал не предусматривалось катания на аэролодке. Об этом RT сообщил сын одной из жертв происшествия, житель Ступино Алексей М.

Мужчина потерял в трагедии своих мать и брата, купивших путевки у туроператора «Крис-тур», через которого уже неоднократно организовывали путешествия.

«Моя мать всю жизнь проработала в отделе продаж Ступинской металлургической компании, и у неё был отпуск. А брат недавно уволился с работы. Они просто хотели разнообразить свои выходные и купили билеты у проверенного туроператора», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что в экскурсии катания на аэролодке не было, вместо этого в программе говорилось о фотосессии, а покататься можно было по желанию за отдельную плату.

По словам Алексея, в данный момент следователи выясняют, кто был владельцем судна и организатором прогулки. Предположительно, катание проводила принимающая сторона – какая-то из компаний, которая оказывает услуги на месте.

Сейчас родственники жертв трагедии решают вопрос с перевозкой тел близких на родину, заключил мужчина.

Напомним, 19 мая на Байкале перевернулось судно на воздушной подушке. В МЧС уточнили, что аэролодка «Север-750» с туристами затонула примерно в 25 метрах от берега, глубина в месте крушения – примерно от четырёх до пяти метров. Пять человек не выжили, одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Глава Бурятии ранее прокомментировал трагедию с аэролодкой на Байкале.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!