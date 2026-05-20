Сын жертвы трагического тура на Байкал раскрыл подробности происшествия

Сын жертвы ЧП на Байкале сообщил, что в программе тура не было катания на лодке

В программе трагической экскурсии на Байкал не предусматривалось катания на аэролодке. Об этом RT сообщил сын одной из жертв происшествия, житель Ступино Алексей М.

Мужчина потерял в трагедии своих мать и брата, купивших путевки у туроператора «Крис-тур», через которого уже неоднократно организовывали путешествия.

«Моя мать всю жизнь проработала в отделе продаж Ступинской металлургической компании, и у неё был отпуск. А брат недавно уволился с работы. Они просто хотели разнообразить свои выходные и купили билеты у проверенного туроператора», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что в экскурсии катания на аэролодке не было, вместо этого в программе говорилось о фотосессии, а покататься можно было по желанию за отдельную плату.

По словам Алексея, в данный момент следователи выясняют, кто был владельцем судна и организатором прогулки. Предположительно, катание проводила принимающая сторона – какая-то из компаний, которая оказывает услуги на месте.

Сейчас родственники жертв трагедии решают вопрос с перевозкой тел близких на родину, заключил мужчина.

Напомним, 19 мая на Байкале перевернулось судно на воздушной подушке. В МЧС уточнили, что аэролодка «Север-750» с туристами затонула примерно в 25 метрах от берега, глубина в месте крушения – примерно от четырёх до пяти метров. Пять человек не выжили, одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Глава Бурятии ранее прокомментировал трагедию с аэролодкой на Байкале.