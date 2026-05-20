В Госдуме оценили перспективу снятия банов со сборных России по футболу и хоккею

В ближайшее время вряд ли с российских сборных по футболу и хоккею снимут ограничения и допустят их до участия в международных соревнованиях. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Он отметил, что сегодня наблюдается общая тенденция по смягчению позиции западных спортивных функционеров к российским атлетам. Однако, несмотря на это, вряд ли этот тренд затронет россиян в командных видах спорта – их на мировую арену в ближайшее время не вернут, считает Валуев. По его мнению, в этом отношении пока не стоит ждать хороших новостей.

18 мая Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, теперь они могут в полноценном статусе участвовать в международных соревнованиях. Также снятие ограничений затронуло российских борцов – как отмечала депутат Госдумы Светлана Журова, это связано с тем, что отечественные школы единоборств имеют признание и уважение в мире.

В Госдуме ранее раскрыли особый смысл снятия ограничений с российских гимнастов.

 
