В Госдуме назвали причины снятия ограничений с российских борцов

Журова заявила о признании российских единоборств в мире
Снятие ограничений с российских борцов обусловлено во многом тем, что отечественные школы единоборств имеют признание и уважение в мире. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Смешанные единоборства набирают популярность. Но, опять же: мы видим, какое там количество успешных спортсменов и откуда они. Мы видим, кто больше всех интересен и какие потрясающие проходят бои.

Что говорить про японцев, которые являются родоначальниками дзюдо, но отдают дань уважения тому, что у нас эта школа находится на очень высоком уровне. У нас есть самбо — наш прекрасный вид спорта. Интерес к единоборствам есть, у нас яркие, хорошие спортсмены.

Я бы не исключала и человеческие контакты. Сколько наших людей разъехалось по миру и продвигало наши школы единоборств? В этих видах это настоящее братство, семья — это очень чувствуется, в отличие от других видах спорта», — заметила Журова»

Ограничения сняты не только с россиян, но и с белорусов. Российские борцы будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусские — BLR. В случае завоевания золотых медалей на церемониях награждения будут исполняться гимны стран.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Журова заявила, что борьба без россиян никому не интересна.

 
