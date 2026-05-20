Выдающийся молодой спортсмен оказался на рухнувшем балконе школы в Севастополе

Призер Крыма по армрестлингу пострадал при обрушении балкона с учащимися в школе Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 17-летний Даниил вместе с одноклассниками вышел на балкон сделать общее фото на память о школьных временах. В этот момент балкон обрушился. Подробности о состоянии Даниила не приводятся.

Как стало известно Baza, молодой человек является серебряным призером среди юниоров в Первенстве Крыма по армрестлингу. Он многократный участник соревнований по силовым видам спорта в республике. В марте парень взял серебро на престижном фестивале «Крымская весна».

Инцидент с балконом произошел в одной из школ Севастополя 20 мая. Выпускники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обвалился. В результате пострадали десять человек. По данным Telegram-канала 112, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, ушибы и ссадины. Отмечается, что одного из выпускников доставили в больницу без сознания.

Ранее в петербургской гимназии обрушился потолок.

 
