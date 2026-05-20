Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор Севастополя уточнил данные о пострадавших при обрушении балкона школы

Развожаев: при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали девять учеников
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Севастополе при обрушении балкона школы пострадали девять учеников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — написан он.

По словам Развожаева, все пострадавшие — выпускники 17 лет, среди них шесть юношей и три девушки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице, уточнил губернатор.

Инцидент произошел утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района. По данным СК, дети вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обрушился. В ведомстве уточнили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Ранее в петербургской гимназии обрушился потолок.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!