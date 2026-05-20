Губернатор Севастополя уточнил данные о пострадавших при обрушении балкона школы

Развожаев: при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали девять учеников

В Севастополе при обрушении балкона школы пострадали девять учеников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — написан он.

По словам Развожаева, все пострадавшие — выпускники 17 лет, среди них шесть юношей и три девушки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице, уточнил губернатор.

Инцидент произошел утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района. По данным СК, дети вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обрушился. В ведомстве уточнили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Ранее в петербургской гимназии обрушился потолок.