Появилось фото с места обрушения балкона в школе Севастополя

Появилось фото с места обрушившегося балкона в школе Севастополя. Кадр опубликовала городская прокуратура в Telegram-канале.

На снимке видно, что балкон располагался на втором этаже учебного заведения, он полностью обрушился. Крыльцо над балконом огородили специальной лентой. Части балкона к этому моменту успели убрать.

Инцидент произошел утром 20 мая в школе №13 в поселке Кача Нахимовского района. По данным Следственного комитета, выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и в этот момент он обрушился. В ведомстве уточнили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при обрушении балкона пострадали девять учеников. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, у остальных — состояние средней степени тяжести, ушибы и ссадины. По словам Развожаева, все пострадавшие — выпускники 17 лет, среди них шесть юношей и три девушки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

