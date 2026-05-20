Онищенко рассказал, что хантавирус и раньше проявлял себя активно

Онищенко: хантавирус активно проявлял себя и до случая на круизном лайнере

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что хантавирус активно себя проявлял и до случая на круизном лайнере. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабль — это 170, по-моему, пенсионеров европейских, богатых людей, которые сели на комфортабельные лайнеры, поплыли из Аргентины в Кабо-Верде. Но, кроме этого, активность хантавируса в этом году тоже имеет место», — поделился Онищенко.

По его словам, три случая заболевания хантавируса были зафиксированы в США. В России случаи заболевания фиксировались в Приволжском федеральном округе.

Онищенко подчеркнул, что хантавирус давно известен и проявлял себя и раньше.

20 мая глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци рассказал, что хантавирус в начальной стадии заражения можно перепутать с гриппом.

По словам эксперта, при заражении хантавирусом ухудшение состояния, включая поражение почек, может произойти на второй неделе.

До этого вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что Эбола гораздо опаснее хантавируса из-за способа ее передачи.

Ранее уругвайский кардиолог Алехандро Крокер рассказал, что у сердечников могут развиться осложнения из-за хантавируса.