Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названа категория людей с повышенным риском осложнений от хантавируса

Кардиолог Крокер: у сердечников могут развиться осложнения из-за хантавируса
Shutterstock

Риск осложнений при заражении хантавирусом у людей с сердечными заболеваниями выше, чем у других. Об этом журналистам РИА Новости рассказал уругвайский кардиолог Алехандро Крокер.

Он отметил, что сопутствующие заболевания в целом повышают риск развития осложнений при хантавирусе.

«Сердечные заболевания не являются исключением. У таких пациентов также чаще возникают осложнения», — пояснил врач.

По его словам, хантавирус может вызвать у человека миокардиопатию. Последняя способна развиться в сердечную недостаточность, предупредил Крокер.

В начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На этом фоне судно направили в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров. Далее корабль прибыл в порт нидерландского города Роттердама. 18 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что симптомы заболевания выявили у 11 человек — у девяти из них диагноз уже подтвержден, результаты анализов еще двоих ожидаются. Кроме того, нескольких заболевших спасти не удалось.

Ранее житель Румынии, на протяжении трех лет не покидавший психбольницу, заразился хантавирусом.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!