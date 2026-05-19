Названа категория людей с повышенным риском осложнений от хантавируса

Риск осложнений при заражении хантавирусом у людей с сердечными заболеваниями выше, чем у других. Об этом журналистам РИА Новости рассказал уругвайский кардиолог Алехандро Крокер.

Он отметил, что сопутствующие заболевания в целом повышают риск развития осложнений при хантавирусе.

«Сердечные заболевания не являются исключением. У таких пациентов также чаще возникают осложнения», — пояснил врач.

По его словам, хантавирус может вызвать у человека миокардиопатию. Последняя способна развиться в сердечную недостаточность, предупредил Крокер.

В начале мая на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На этом фоне судно направили в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров. Далее корабль прибыл в порт нидерландского города Роттердама. 18 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что симптомы заболевания выявили у 11 человек — у девяти из них диагноз уже подтвержден, результаты анализов еще двоих ожидаются. Кроме того, нескольких заболевших спасти не удалось.

Ранее житель Румынии, на протяжении трех лет не покидавший психбольницу, заразился хантавирусом.