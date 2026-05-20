Вирусолог рассказал, почему Эбола опаснее хантавируса

Эбола гораздо опаснее хантавируса из-за способа ее передачи. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что симптомы Эболы от хантавируса отличаются «очень сильно». По опасности Эбола более опасный возбудитель и вызывает летальность высокую, хантавирус же «совсем слабо распространяется среди людей». При этом он подчеркнул, что тот вариант, который был выявлен в мае на круизном лайнере MV Hondius, вызывает летальность в довольно большом проценте случаев.

«По части летальности они друг друга стоят. Но вот этот вариант [хантавируса], который был на корабле, он меньше дает кровоизлияния, а больше дает поражение сердца и легких», — сказал вирусолог.

Альтштейн отметил, что Эболой заражаются от животных. Далее заражение лихорадкой происходит через прямой контакт с биологическими жидкостями больного человека и через загрязненные ими поверхности.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По ее данным, зафиксировано международное распространение заболевания.

Ранее глава ВОЗ заявил, что обеспокоен скоростью распространения Эболы.

 
