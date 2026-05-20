Эксперт рассказал, с чем можно перепутать ранние симптомы хантавируса

Эпидемиолог Чиккоцци: хантавирус легко спутать с гриппом в самом начале болезни

Глава отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци рассказал РИА Новости, что хантавирус в начальной стадии заражения можно перепутать с гриппом.

По словам эксперта, при заражении хантавирусом ухудшение состояния, включая поражение почек, может произойти на второй неделе.

«В первую неделю симптомы хантавируса очень похожи на симптомы гриппа — лихорадка, мышечные боли, даже кашель и, возможно, рвота. Это происходит первые 3-5 дней или даже неделю, но затем симптомы могут ухудшаться, начинается поражение легких и почек», — поделился Чиккоцци.

20 мая вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что Эбола гораздо опаснее хантавируса из-за способа ее передачи.

Он рассказал, что симптомы Эболы от хантавируса отличаются «очень сильно». По опасности Эбола более опасный возбудитель и вызывает летальность высокую, хантавирус же «совсем слабо распространяется среди людей». При этом он подчеркнул, что тот вариант, который был выявлен в мае на круизном лайнере MV Hondius, вызывает летальность в довольно большом проценте случаев.

Ранее уругвайский кардиолог Алехандро Крокер рассказал, что у сердечников могут развиться осложнения из-за хантавируса.