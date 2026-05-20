Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за возможной атаки беспилотников

Руководство Литвы увели в укрытие на фоне воздушной тревоги в стране
Global Look Press

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище на фоне возможной атаки беспилотников. Об этом сообщает Delfi.

Местные информагентства получили подтверждение о том, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас находятся в укрытии.

В Литве утром 20 мая в воздух подняли истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии. Причиной стал радиолокационный сигнал у границы, характеристики которого похожи на беспилотник, уточняет Delfi.

Национальный центр управления кризисами страны ранее объявил воздушную опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов. Сначала речь шла о «желтой» тревоге, которая означает вероятность атаки, но не саму атаку. Позднее цвет сменился на «красный» — люди эвакуировались в безопасные места. Так, журналисты опубликовали фото из подземного гаража в одном из бизнес-центров Вильнюса, который местные жители использовали как укрытие.

На фоне воздушной тревоги в столице Литвы остановили движение общественного транспорта, в аэропорту Вильнюса также временно ввели ограничения.

Отмечается, что в 10:54 по мск воздушную тревогу отменили.

До этого президент Литвы Науседа заявил, что военные республики должны сбивать все БПЛА, которые вторгаются в воздушное пространство страны.

Ранее на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!