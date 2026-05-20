Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за возможной атаки беспилотников

Руководство Литвы увели в укрытие на фоне воздушной тревоги в стране

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище на фоне возможной атаки беспилотников. Об этом сообщает Delfi.

Местные информагентства получили подтверждение о том, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас находятся в укрытии.

В Литве утром 20 мая в воздух подняли истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии. Причиной стал радиолокационный сигнал у границы, характеристики которого похожи на беспилотник, уточняет Delfi.

Национальный центр управления кризисами страны ранее объявил воздушную опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов. Сначала речь шла о «желтой» тревоге, которая означает вероятность атаки, но не саму атаку. Позднее цвет сменился на «красный» — люди эвакуировались в безопасные места. Так, журналисты опубликовали фото из подземного гаража в одном из бизнес-центров Вильнюса, который местные жители использовали как укрытие.

На фоне воздушной тревоги в столице Литвы остановили движение общественного транспорта, в аэропорту Вильнюса также временно ввели ограничения.

Отмечается, что в 10:54 по мск воздушную тревогу отменили.

До этого президент Литвы Науседа заявил, что военные республики должны сбивать все БПЛА, которые вторгаются в воздушное пространство страны.

Ранее на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.