Воздушную опасность объявили в Литве

Delfi Литва: воздушная тревога объявлена в Вильнюсском округе
Воздушную тревогу объявили в Литве. Об этом сообщает Telegram-канал «Delfi Литва».

«Воздушная тревога объявлена в Вильнюсском округе», — говорится в публикации.

Жителей призвали немедленно проследовать в укрытие или в безопасное место, позаботиться о близких и дождаться дальнейших рекомендаций.

Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрыто с 10:00. Это решение приняли, поскольку 20 мая вблизи литовской границы зафиксировали радиолокационный сигнал с характеристиками, типичными для беспилотников. Национальный центр управления кризисами (НЦУК) заявил, что воздушная опасность объявлена для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов.

19 мая агентство Reuters сообщило, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат. В этот день воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии.

Ранее на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

 
