Россия и Китай продлили безвизовый режим до конца 2027 года

КНР продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует РИА Новости.

«Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — отметил он.

Уточняется, что россияне с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы.

С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.

РФ ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года.

Позднее спецпредставитель президента РФ Борис Титов отметил, что турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.