Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россия и Китай продлили безвизовый режим

Россия и Китай продлили безвизовый режим до конца 2027 года
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

КНР продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует РИА Новости.

«Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — отметил он.

Уточняется, что россияне с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы.

С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.

Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го.

РФ ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года.

Позднее спецпредставитель президента РФ Борис Титов отметил, что турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!