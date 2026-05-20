Школьников российского города отправили на дистант из-за угрозы БПЛА

Мэр Нижнего Новгорода заявил о переводе школьников на дистант из-за угрозы БПЛА
Школьников Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистанционное обучение в связи с повышенной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

«В связи с повышенной угрозой атаки БПЛА сегодня переводим школьников Кстовского района на дистанционное обучение», — написал он.

Кроме того, глава Нижнего Новгорода попросил родителей по возможности не отправлять детей в детские сады. Если такой возможности нет, отметил он, в садах организуют работу дежурных групп.

Шалабаев призвал жителей быть осторожными, поскольку сейчас работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 20 мая министерство обороны России заявило, что силы ПВО за ночь уничтожили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Московского региона, Татарстана, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
