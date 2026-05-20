Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В России за ночь сбили почти 300 беспилотников

МО России: силы ПВО за ночь сбили 273 беспилотника ВСУ над российскими регионами
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая перехвачены и уничтожены 273 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Московского региона, Татарстана, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО уничтожили в течение ночи над территорией региона семь беспилотных летательных аппаратов.

Также 20 мая стало известно, что средства ПВО отразили в Ставропольском крае налет украинских БПЛА на промышленную зону Невинномысска.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!