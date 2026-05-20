В России за ночь сбили почти 300 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая перехвачены и уничтожены 273 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.
Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Московского региона, Татарстана, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Утром 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО уничтожили в течение ночи над территорией региона семь беспилотных летательных аппаратов.
Также 20 мая стало известно, что средства ПВО отразили в Ставропольском крае налет украинских БПЛА на промышленную зону Невинномысска.
Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.