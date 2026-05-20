Диетолог ответил, кому опасно есть шаурму

Шаурму не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь, панкреатит в стадии обострения и любые другие патологии ЖКТ), а также при ожирении и сахарном диабете. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Он пояснил, что это блюдо относится к фастфуду или джанк-фуду (мусорной еде) и дает быстрое насыщение. Любая шаурма, кроме домашней, считается довольно вредной едой, подчеркнул врач. По его словам, пользу может принести только тот вариант, при приготовлении которого использовали только лепешку, овощной салат и мясо.

«Но обычно в шаурме много майонеза и различных соусов, которые повышают калорийность и улучшают вкус, но практически лишают продукт пользы. К тому же для начинки далеко не всегда используется свежее мясо. Хорошо, если в шаурме достаточно овощей — это немного уравновешивает вред… В целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо», — сказал Поляков.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева до этого говорила, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.

Ранее диетолог рассказал о самых вредных вариантах шаурмы.