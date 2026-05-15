Диетолог рассказал о самых вредных вариантах шаурмы

Наиболее вредным вариантом шаурмы является тот, где вместо мяса используются заменители, например, сосиски. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, это касается и блюда, в котором содержится большое количество искусственных соусов. Для получения пользы от шаурмы она должна состоять из лепешки, овощного салата и кусочка мяса, подчеркнул врач.

«Говядина или курятина без вреда для здоровья — понятие, конечно, относительное. Но в целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо», — заключил Поляков.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева до этого говорила, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.

Она отметила, что разработкой ГОСТа на шаурму занимается технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Саратцева обратила внимание, что задачей комитета в первую очередь ставится разработка и описание блюд национальной кухни, а шаурма — это единичный случай. Тем не менее, ГОСТ на шаурму будет завершен до конца года, добавила она.

