В белгородском приграничье погибли фельдшер из Курской области и ее муж

Фельдшер из Курской области и ее супруг погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на приграничье Белгородской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, дрон ударил по одному из блокпостов. В тот момент рядом оказалась машина, в которой находились сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Беловской центральной районной больницы Татьяна Александровна, ее муж и сын.

«Татьяна Александровна ехала с мужем и ребенком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, муж тоже погиб», — говорится в заявлении.

Хинштейн подчеркнул, что 16-летнего сына фельдшера доставили в детскую областную больницу в Белгороде. В каком состоянии находится подросток, не уточняется.

24 апреля украинский БПЛА атаковал территорию частного жилого дома в населенном пункте Щекино в Рыльском районе Курской области. В результате пострадал 38-летний мужчина — у него диагностировали слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, после оказания необходимой помощи его транспортировали в Курск.

Ранее беспилотник упал около школы в Курске.