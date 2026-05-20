В Самарской области объявили угрозу ракетной опасности

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в своем аккаунте в «Максе», что в Самарской области объявлена угроза ракетной опасности.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области!» — написал глава региона.

Федорищев призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

17 мая угрозу ракетной опасности объявляли в Новороссийске и Крыме.

Об опасности в Новороссийске сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Также в ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Больше всего пострадавших было возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), отметил мэр.

Ранее в Красногорске дрон попал в жилой дом.