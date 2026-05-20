Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Самарской области объявили угрозу ракетной опасности

Губернатор Федорищев: в Самарской области действует угроза ракетной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в своем аккаунте в «Максе», что в Самарской области объявлена угроза ракетной опасности.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области!» — написал глава региона.

Федорищев призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

17 мая угрозу ракетной опасности объявляли в Новороссийске и Крыме.

Об опасности в Новороссийске сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Также в ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Больше всего пострадавших было возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), отметил мэр.

Ранее в Красногорске дрон попал в жилой дом.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!