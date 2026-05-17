В Красногорске дрон попал в жилой дом

Воробьев: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Подмосковье
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Красногорске, повреждены несколько квартир, пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Начиная с 3 часов утра, силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион. <...> В микрорайоне Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом», — написал он.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО РФ отражают атаки беспилотных летательных аппаратов на столичный регион.

В ночь на 17 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Тульской области сбили шесть беспилотников.

 
