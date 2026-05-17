Собянин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки БПЛА

Собянин: 12 человек ранены из-за попадания БПЛА в Москве, повреждены три дома

Двенадцать человек ранены в результате попадания БПЛА в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Больше всего пострадавших было возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), отметил мэр.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей», — написал он.

Технология завода не была нарушена, но повреждения получили три жилых дома. Всего за время атаки было сбито более 120 беспилотников.

Известно, что как минимум четверо жителей Подмосковья получили ранения в результате атаки беспилотников Украины на регион, еще троих человек спасти не удалось. Повреждения получили жилые дома в Истре — многоэтажка в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Под удар также попали Химки и Мытищи. К поврежденным домам прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в Красногорске дрон попал в жилой дом.