Глава ВОЗ заявил, что обеспокоен скоростью распространения Эболы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии», — поделился Гебрейесус во время заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Он уточнил, что впервые объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения Эболы в Демократической республике Конго и Уганде.

Гебрейесус добавил, что на данный момент зафиксировано более 500 случаев подозрения на Эболу и более 130 летальных случаев. 30 случаев заражения подтверждены на севере республики Конго, два подтверждены в Уганде. Среди заразившихся есть гражданин США, его перевели на лечение в Германию.

19 мая врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно 17 мая. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

 
