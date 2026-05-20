Эксперт отверг возможность вспышек Эболы на территории России

Вирусолог Альштейн: вспышек лихорадки Эбола в России не будет
apprenticebk/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на то что завоз лихорадки Эбола на территорию РФ возможен, вспышки болезни не будет. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что в связи с поездками людей зараженный вирусом Эболы человек может приехать в Россию. Но соответствующие санитарные службы отслеживают перемещения из стран — очагов заболевания. Поэтому даже если такой больной приедет и у него появятся признаки болезни, он сразу же будет госпитализирован, также будут госпитализированы контактирующие с ним люди.

Альтштейн подчеркнул, что вспышка Эболы России не грозит, поскольку это не такая инфекция, которая в российских условиях начнет широко распространяться.

19 мая врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Ранее в Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки Эболы.

 
