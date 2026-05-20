Эксперт отверг возможность вспышек Эболы на территории России

Несмотря на то что завоз лихорадки Эбола на территорию РФ возможен, вспышки болезни не будет. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что в связи с поездками людей зараженный вирусом Эболы человек может приехать в Россию. Но соответствующие санитарные службы отслеживают перемещения из стран — очагов заболевания. Поэтому даже если такой больной приедет и у него появятся признаки болезни, он сразу же будет госпитализирован, также будут госпитализированы контактирующие с ним люди.

Альтштейн подчеркнул, что вспышка Эболы России не грозит, поскольку это не такая инфекция, которая в российских условиях начнет широко распространяться.

19 мая врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева рассказала, что первые симптомы лихорадки Эбола могут проявиться через 21 день после заражения.

Ранее в Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки Эболы.