В России хотят усложнить использование мошенниками «одноразовых» сим-карт

Правительство предложило расторгать договор на услуги связи лишь через 90 дней

Российское правительство в качестве дополнительной меры по борьбе с кибермошенничеством предложило разрешать расторжение договора на услуги связи лишь через 90 дней после его оформления, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

Григоренко пояснил, что ранее разработанный правительством законопроект по защите от кибермошенников дополнен новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» сим-картами. В соответствии с ним договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Нововведение не позволит мошенникам не сможет быстро избавляться от сим-карт.

Вице-премьер подчеркнул, что для обычных абонентов никаких сложностей не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит об отказе от услуг связи.

17 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент готовит новые меры по защите граждан от мошенников.

