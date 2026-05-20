Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России хотят усложнить использование мошенниками «одноразовых» сим-карт

Правительство предложило расторгать договор на услуги связи лишь через 90 дней
Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство в качестве дополнительной меры по борьбе с кибермошенничеством предложило разрешать расторжение договора на услуги связи лишь через 90 дней после его оформления, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

Григоренко пояснил, что ранее разработанный правительством законопроект по защите от кибермошенников дополнен новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» сим-картами. В соответствии с ним договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Нововведение не позволит мошенникам не сможет быстро избавляться от сим-карт.

Вице-премьер подчеркнул, что для обычных абонентов никаких сложностей не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит об отказе от услуг связи.

17 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент готовит новые меры по защите граждан от мошенников.

Ранее россиянам дали важный совет по защите сим-карт от мошенников.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!