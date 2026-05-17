Госдума готовит новые меры для защиты от мошенников

Государственная Дума готовит новые меры по защите граждан от мошенников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, злоумышленники используют новые технологии, поэтому механизмы защиты продолжают совершенствовать.

«Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить от действий преступников», — отметил Володин.

Он написал, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, эффективность этих мер подтверждают данные сотовых операторов. Так, в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33–74% в зависимости от оператора связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого Володин сообщал, что планируется рассмотреть законопроекты, предусматривающие маркировку международных телефонных звонков, ограничение количества платежных карт, а также введение специальных сим-карт для детей. Кроме того, предлагается обязать банки усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия. Помимо этого, хотят установить запрет на распространение в интернете информации, вводящей пользователей в заблуждение.

Ранее пожилая петербурженка отдала мошенникам 160 млн рублей.