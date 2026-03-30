Россиянам дали важный совет по защите сим-карт от мошенников

В Госдуме россиян призвали проверить число зарегистрированных на себя сим-карт
Россиянам важно регулярно проверять, сколько сим-карт на них оформлено, для этого можно воспользоваться удобным сервисом на «Госуслугах». Там можно отследить количество зарегистрированных на свое имя телефонных номеров и при необходимости оперативно заблокировать ненужные, напомнил в беседе с RT зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

На сервисе «Сим-карты» на портале госуслуг есть вся необходимая информация, которая помогает бороться с мошенничеством. Часто граждане даже не подозревают, что от их лица орудуют аферисты, обзванивая людей с зарегистрированных на их имя номеров, отметил Панеш. Он напомнил, что в России четко регулируется допустимое число сим-карт, которые может держать один человек.

«Граждане России могут иметь не более 20 номеров, иностранные граждане и лица без гражданства — не более десяти номеров, — отметил депутат. — Если у вас оформлено больше, оператор связи обязан приостановить обслуживание по всем номерам до тех пор, пока количество не будет приведено в соответствие с лимитом».

Он посоветовал всем россиянам зайти на «Госуслуги» и проверить число оформленных на себя сим-карт, отметив, что это не только является проявлением заботы о себе, но и вносит вклад в борьбу с мошенничеством.

Напомним, в 2026 году в России ужесточили ответственность за нарушения при продаже сим-карт. Так, новые штрафы могут достигать 500 млн руб. Согласно поправкам в законодательство, операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах — наличие у них самозапрета на подключение и количество уже имеющихся номеров. В том случае, если их число окажется больше установленного законом максимума (20 сим-карт на одно физлицо), то оператор вправе отказать в услуге связи.

Ранее в Совфеде предложили отслеживать подозрительную активность детских сим-карт.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!