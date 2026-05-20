Осужденный за вымогательство бывший главред Tatler Романовский вышел на свободу

Отбывавший срок за вымогательство бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) сейчас находится на свободе. Это следует из публикации в Telegram-канале супруги основателя Capital Group Ольги Карпуть.

Она разместила фотографии, на которых запечатлен Романовский в одном из столичных ресторанов. По словам Карпуть, «дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь».

В феврале 2024 года Хамовнический районный суд Москвы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова приговорил Романовского (Кузьмина) к семи годам лишения свободы. Два других фигуранта дела — журналист Тамерлан Бигаев и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов — получили по семь и семь с половиной лет колонии соответственно.

По версии следствия, в 2022 году Суханов вместе с подельниками потребовал от Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих его имя сведений в социальных сетях.

Ранее Собчак заявила, что «готова пойти на все» для помощи задержанным по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».