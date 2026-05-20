Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Осужденный за вымогательство бывший главред Tatler Романовский вышел на свободу

Осужденный за вымогательство экс-главред Tatler Романовский посетил ресторан
Telegram-канал «Olga Karput»

Отбывавший срок за вымогательство бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) сейчас находится на свободе. Это следует из публикации в Telegram-канале супруги основателя Capital Group Ольги Карпуть.

Она разместила фотографии, на которых запечатлен Романовский в одном из столичных ресторанов. По словам Карпуть, «дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь».

В феврале 2024 года Хамовнический районный суд Москвы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова приговорил Романовского (Кузьмина) к семи годам лишения свободы. Два других фигуранта дела — журналист Тамерлан Бигаев и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов — получили по семь и семь с половиной лет колонии соответственно.

По версии следствия, в 2022 году Суханов вместе с подельниками потребовал от Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих его имя сведений в социальных сетях.

Ранее Собчак заявила, что «готова пойти на все» для помощи задержанным по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!