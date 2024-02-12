Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор коммерческому директору Собчак по делу о вымогательстве

Суд дал 7,5 лет Суханову и по 7 лет его подельникам за вымогательство у Чемезова

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, соответствующее решение принял Хамовнический районный суд Москвы. При этом двух других фигурантов дела — журналиста Тамерлана Бигаева и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) — инстанция приговорила к семи годам лишения свободы.

«Суд постановил признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал судья в ходе заседания.

В материале отмечается, что сам глава «Ростеха» и его представители в суде не присутствовали. Также на заседании не было Собчак, которая не раз публично поддерживала фигурантов дела.

По версии следствия, в 2022 году Суханов вместе с подельниками потребовал от Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих его имя сведений в социальных сетях. Журналисты намеревались выложить соответствующую информацию в Telegram-канале «Тушите свет».

Суд арестовал коммерческого директора Собчак в октябре того же года. При этом 8 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура запросила приговорить мужчину к восьми годам лишения свободы.

Ранее Собчак заявила, что готова «пойти на все» ради помощи Суханову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами