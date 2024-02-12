Суд вынес приговор коммерческому директору Собчак по делу о вымогательстве

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, соответствующее решение принял Хамовнический районный суд Москвы. При этом двух других фигурантов дела — журналиста Тамерлана Бигаева и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) — инстанция приговорила к семи годам лишения свободы.

«Суд постановил признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал судья в ходе заседания.

В материале отмечается, что сам глава «Ростеха» и его представители в суде не присутствовали. Также на заседании не было Собчак, которая не раз публично поддерживала фигурантов дела.

По версии следствия, в 2022 году Суханов вместе с подельниками потребовал от Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих его имя сведений в социальных сетях. Журналисты намеревались выложить соответствующую информацию в Telegram-канале «Тушите свет».

Суд арестовал коммерческого директора Собчак в октябре того же года. При этом 8 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура запросила приговорить мужчину к восьми годам лишения свободы.

Ранее Собчак заявила, что готова «пойти на все» ради помощи Суханову.