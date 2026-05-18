Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье ребенок чуть не спалил дом зажигалкой и попал в больницу

В Подмосковье ребенок устроил пожар в доме и получил ожоги
ГУ МВД России по Московской области

В Люберцах мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой, и вместе с матерью попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает ГУ МЧС МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 17 мая. Маленький мальчик остался без присмотра взрослых и пока мать находилась в другой комнате, решил поиграть с зажигалкой. Огонь моментально перекинулся на штору. На место были вызваны пожарные, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Несовершеннолетний госпитализирован с ожогами 30% тела, его мать также доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее двое детей зажгли свечку и спалили дом в Вологодской области.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!