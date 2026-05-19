«Вызывала тревогу поведением»: на Камчатке на обочине трассы нашли девочку

Полицейские Камчатки помогли найти потерявшегося ребенка. Об этом сообщает Kamchatka_life.ru.

Местные жители обратились к правоохранителям после того, как обнаружили девочку, которая бесцельно ходила по обочине трассы и «вызывала тревогу» своим поведением.

На место приехали сотрудники ГИБДД и действительно обнаружили потерявшегося ребенка. Они попытались установить контакт, но девочка испугалась и убежала.

«Сотрудники ДПС незамедлительно проинформировали дежурную часть об обнаружении ребенка и, действуя осторожно установили с девочкой контакт», – сообщается в публикации.

Тем временем в полицию обратилась бабушка несовершеннолетней и сообщила о ее пропаже. В результате ребенка передали семье.

