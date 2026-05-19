В Петербурге на ж/д-дороге нашли неподвижного подростка с разбитой головой

В Петербурге упавший с поезда школьник попал в больницу с разбитой головой

Подросток из Петербурга получил серьезные травмы после падения с поезда. Об этом сообщает Росгвардия региона.

15-летнего молодого человека обнаружили между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией «Мартышкино». Юноша не двигался. Предположительно, он является зацепером, который залез на поезд, но в какой-то момент упал с него.

Когда на место приехали росгвардейцы, выяснилось, что у пострадавшего травма головы, из которой текла кровь. Помимо этого, школьник иногда терял сознание.

«До приезда медиков росгвардейцы находились рядом с ним и сигнализировали проезжавшим поездам, чтобы машинисты сбавили скорость на данном участке», – сообщается в публикации.

На данный момент его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Известно, что он учится в одной из школ Петергофа.

До этого в Москве юноша получил травмы из-за удара тока на крыше электрички. Медики оказали помощь, но спасти его не смогли.

Ранее сибирский подросток-зацепер не выжил после удара током на товарном вагоне.

 
