В Петербурге на ж/д-дороге нашли неподвижного подростка с разбитой головой

Подросток из Петербурга получил серьезные травмы после падения с поезда. Об этом сообщает Росгвардия региона.
15-летнего молодого человека обнаружили между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией «Мартышкино». Юноша не двигался. Предположительно, он является зацепером, который залез на поезд, но в какой-то момент упал с него.
Когда на место приехали росгвардейцы, выяснилось, что у пострадавшего травма головы, из которой текла кровь. Помимо этого, школьник иногда терял сознание.
«До приезда медиков росгвардейцы находились рядом с ним и сигнализировали проезжавшим поездам, чтобы машинисты сбавили скорость на данном участке», – сообщается в публикации.
На данный момент его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Известно, что он учится в одной из школ Петергофа.
До этого в Москве юноша получил травмы из-за удара тока на крыше электрички. Медики оказали помощь, но спасти его не смогли.
Ранее сибирский подросток-зацепер не выжил после удара током на товарном вагоне.