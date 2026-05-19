Двое мужчин пытались доставить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Ивановской области двое мужчин попытались доставить наркотики в исправительную колонию с помощью арбалета. Об этом сообщили в Ивановском районном суде.

По версии следствия, один из подсудимых в целях реализации совместного преступного умысла приобрел в магазине стрелу для арбалета, а также забрал наркотическое средство у третьего лица. Он упаковал наркотики на стреле, после чего передал ее своему подельнику.

Другой мужчина выстрелил из арбалета на территорию исправительной колонии №5, расположенной в Ивановской области. Стрела со свертком предназначалась одному из заключенных, однако ее заметил сотрудник исправительного учреждения.

Теперь доставщики незаконных веществ сами попали на скамью подсудимых, первое заседание по делу уже состоялось.

В начале года сообщалось, что в Нижнем Тагиле женщина, пытавшаяся передать мужу в колонию наркотики, сама попала за решетку. Горожанка по просьбе супруга купила в интернете мефедрон и забрала наркотик из тайника-закладки, а затем упаковала его в полотенце и попыталась передать мужу в колонию. В ходе досмотра правоохранители нашли и изъяли запрещенное вещество.

Ранее в Московской области сотрудника ФСИН арестовали по делу о попытке пронести наркотики в колонию.

 
