В Московской области сотрудника ФСИН арестовали по делу о наркотиках

ТАСС: суд в Подмосковье арестовал сотрудника ФСИН за попытку пронести наркотики

В Московской области суд избрал меру пресечения сотруднику ФСИН по делу о попытке пронести наркотики в колонию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судов столичного региона.

Уголовное дело в отношении сотрудника службы завели по статье о превышении должностных полномочий.

«Коломенским городским судом сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сказали журналистам.

По версии следствия и суда, фигурант, занимая должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Московской области, договорился с осужденным, отбывающим наказание в указанной колонии. Работник собирался передать заключенному запрещенные вещества за вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Наркотики нашли сотрудники колонии в ходе досмотра, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось число трудоустроенных заключенных в России.