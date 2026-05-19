На Байкале, где перевернулись туристы, сезон лодок закрыли в начале мая

На озере Байкал, где перевернулись туристы, сезон аэролодок закончили в начале месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя турфирмы, которая организовывает поездки к водоему.

По его словам, подобные туры с аэролодками не проводят с начала мая.

«Мы уже, наверное, в первых числах мая их с воды подняли. У нас уже на стоянках они, уже катера спускаются», – рассказал источник.

Инцидент произошел в 30 метрах от местности Черепаха во время подобного тура. По предварительной информации, лодка, на борту которой находились 18 человек, отплыла от берега на более чем 20 метров. В скором времени она перевернулась.

В результате выжили только 13 человек, среди них – ребенок. Одна пострадавшая получила рваную рану ноги.

По данным Telegram-каналов, за отдых в Бурятии путешественники могли заплатить 65 тысяч рублей. Свое путешествие они начали в Улан-Удэ и за дополнительную плату решили покататься на аэролодках.

Ранее в МЧС рассказали об игнорировании правил безопасности в инциденте на Байкале.

 
