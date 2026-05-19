Глава российского города, сменивший на посту жену, забрал у нее страницу в соцсети

В Прикамье мэр забрал аккаунт «Вконтакте» у жены, которая тоже была мэром

В Александровском округе Пермского края новый глава муниципалитета Владимир Белобаржевский «отобрал» аккаунт в соцсети «Вконтакте» у своей супруги Ольги, которая ранее занимала эту должность. Об этом пишет Ura.ru.

«Ольга Белобаржевская, некогда глава Александровского округа, в соцсети ВК вдруг стала Владимиром Белобаржевским — новым мэром территории, избранным после скандального увольнения супруги. В аккаунте поменяли фамилию, имя и отчество, поставили другое фото, а вот посты остались прежними», — говорится в посте.

Как сообщалось до этого, новый градоначальник ранее занимал должность заместителя главы администрации округа, но покинул мэрию после того, как о его сожительстве с мэром Ольгой Белобаржевской (Лавровой) стало известно прокуратуре. Сама экс-глава округа лишилась должности после проверки прокуратуры и не смогла участвовать в конкурсе в связи с утратой доверия.

Надзорное ведомство усмотрело в этой ситуации конфликт интересов, так как Лаврова сожительствовала со своим замом. Как пишет Ura.ru, свои отношения чиновники узаконили позже.

