Мэр города в Калифорнии уволилась после обвинений в шпионаже

В США мэру калифорнийского города Аркадия Эйлин Ван предъявили обвинения в том, что она действовала как незаконный агент КНР. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Минюст США.

Уточняется, что по ее собственному признанию Ван тайно служила интересам китайского правительства. Журналисты отмечают, что чиновница согласилась признать вину и ушла в отставку с поста мэра. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным Минюста, Ван вместе с сообщниками «работала по указанию и под контролем КНР» и действовала «для продвижения интересов Китая, в том числе путем распространения прокитайской пропаганды на территории США». NBC отмечает, что Ван была в числе тех, кто вел сайт китайского сообщества в США U.S. News Center («Центр новостей США»), который она ранее создала со своим женихом Яонингом «Майком» Суном. Предположительно Ван получала от китайской стороны и размещала на портале, а также на своем собственном сайте тексты, например, о ситуации в Синьцзяне.

